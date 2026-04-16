A região Norte terá um tempo com grande chance de chuva para a sexta-feira (17). As temperaturas máximas esperadas são de 31.3°C em Mundo Novo, 31.1°C em Bonópolis e 31.0°C em Mozarlândia. As cidades com as menores temperaturas mínimas serão Niquelândia, com 20.1°C, e Campinaçu, com 21.2°C.A umidade média na região ficará em torno de 78.73%, com o tempo registrando picos de umidade de até 91.0% em Minaçu durante a noite. A probabilidade média de chuva para a região é de 37.5%, mas algumas localidades como Campinaçu, Mundo Novo e Trombas apresentam um tempo com 95.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 31.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Campinaçu: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Campinorte: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Campos Verdes: máxima 30.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Crixás: máxima 30.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 30.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Formoso: máxima 29.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 29.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Minaçu: máxima 30.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Montividiu do Norte: máxima 30.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 15.0%Mozarlândia: máxima 31.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Mundo Novo: máxima 31.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Mutunópolis: máxima 30.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Niquelândia: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Nova Crixás: máxima 31.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 30.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 30.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 29.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Uirapuru: máxima 31.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 28.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.