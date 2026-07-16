A região Norte terá uma sexta-feira (17) ensolarada e sem previsão de chuva, com os termômetros registrando marcas elevadas em diversas localidades. Entre os municípios mais quentes, Mundo Novo deve atingir máxima de 33,2°C, seguido por Mozarlândia, com 33,1°C, e Bonópolis, com máxima de 32,8°C. Já as temperaturas mais amenas do dia estão reservadas para Niquelândia, onde a mínima prevista é de 15,3°C, e Uruaçu, que deve registrar mínima de 16,3°C.A umidade relativa do ar na região deve se manter em uma média de 41,69%, com os maiores índices concentrados em Porangatu, atingindo 59,0%, e em Uruaçu, com 58,0%. A chance de chuva para esta data é inexistente, registrando probabilidade de 0,0% em todos os municípios da região, como em Bonópolis, Campinaçu e Campinorte.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 31,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 32,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 29,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 30,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 31,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 32,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 31,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 31,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 31,0°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 30,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 32,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 33,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 33,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 31,9°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 29,8°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 32,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 32,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 31,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 32,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 32,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 32,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 30,5°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.