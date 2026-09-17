A região Norte passará por uma sexta-feira (18) sob forte aquecimento e predomínio de sol. O calor intenso se destaca principalmente em Mozarlândia, que deve registrar a máxima mais expressiva de 38,7°C, enquanto Bonópolis e Mundo Novo vêm logo atrás com máxima de 38,6°C. Já os momentos de maior frescor na madrugada se concentram em Mundo Novo e Niquelândia, cidades que apresentam a mínima mais baixa de toda a região, estipulada em 22,7°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional fica em torno de 36,79%, sendo que Mundo Novo apresenta o patamar mais elevado, chegando a 54,0% de umidade. A possibilidade de chuva na região é bastante reduzida, com uma média geral de apenas 2,5% de probabilidade. As maiores chances de precipitação, embora ainda baixas, se concentram em localidades como Mundo Novo, Mutunópolis e Novo Planalto, que registram 10,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 37,8°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 37,4°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 38,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campinaçu: máxima 34,8°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 36,3°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campos Verdes: máxima 38,0°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 37,7°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Estrela do Norte: máxima 37,5°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 38,0°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 36,4°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 37,3°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 38,2°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 38,7°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 38,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mutunópolis: máxima 37,8°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 35,2°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 38,6°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 37,8°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 38,5°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 38,2°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 37,8°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,0°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Araguaia: máxima 37,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Trombas: máxima 38,0°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 38,2°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 36,6°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.