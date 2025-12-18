A região Norte terá tempo com grande chance de chuva para a sexta-feira (19). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Minaçu, com máxima de 29.6°C, Mundo Novo, com 29.3°C, e Porangatu, também com 29.3°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Niquelândia, atingindo 21.0°C, e Campinaçu, com 21.3°C.A umidade média na região será de 87.1%, com Porangatu e Santa Tereza de Goiás apresentando os maiores índices de 95.0%, seguidas por Bonópolis com 94.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo na região é de 65.2%. Cidades como Bonópolis, Campinorte e Campos Verdes destacam-se com 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 27.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Amaralina: máxima 27.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Bonópolis: máxima 27.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Campinaçu: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Campinorte: máxima 28.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Campos Verdes: máxima 29.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Crixás: máxima 29.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Estrela do Norte: máxima 27.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Formoso: máxima 28.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 27.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Minaçu: máxima 29.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Montividiu do Norte: máxima 28.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 29.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Mundo Novo: máxima 29.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Mutunópolis: máxima 27.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Niquelândia: máxima 27.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Nova Crixás: máxima 29.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Porangatu: máxima 29.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Araguaia: máxima 27.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 28.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 29.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Uruaçu: máxima 28.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.