A região Norte terá tempo quente e firme na sexta-feira (19), com temperaturas elevadas. As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, com máxima de 34.3°C, Bonópolis, com 34.1°C, e Mozarlândia, também com 34.1°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Niquelândia, registrando mínima de 18.0°C, e Uruaçu, com mínima de 19.4°C.A umidade na região mostrará variação, com a cidade de Uruaçu apresentando a umidade mais alta, alcançando 74.0%. Para as chances de chuva, a probabilidade é baixa na maioria das localidades. As maiores chances são esperadas para Novo Planalto e São Miguel do Araguaia, ambas com 15.0% de probabilidade, seguidas por Bonópolis, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 33.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 34.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 30.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 32.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 33.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 33.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 33.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 33.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 31.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 33.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 34.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mundo Novo: máxima 34.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 33.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 32.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 34.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 34.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Porangatu: máxima 33.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Trombas: máxima 33.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 34.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 32.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.