A região Norte terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva para esta sexta-feira (2). As temperaturas permanecerão elevadas, com Bonópolis registrando a máxima de 33.5°C, seguida por Mundo Novo e Nova Crixás, ambas com 33.3°C. As mínimas mais amenas serão observadas em Campinaçu, com 21.7°C, e Niquelândia, com 21.8°C.A umidade média na região Norte ficará em 77.36%. As cidades com maior umidade serão Mozarlândia, com 91.0%, Campinaçu, com 90.0%, e Estrela do Norte, também com 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 55.7%, com os maiores índices em Bonópolis, Campos Verdes e Estrela do Norte, todos com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Amaralina: máxima 31.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Bonópolis: máxima 33.5°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Campinaçu: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Campinorte: máxima 32.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Campos Verdes: máxima 32.8°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Crixás: máxima 32.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 31.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Formoso: máxima 30.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 31.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Minaçu: máxima 29.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Montividiu do Norte: máxima 30.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 33.2°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 33.3°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 30.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Niquelândia: máxima 30.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Nova Crixás: máxima 33.3°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 31.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.5°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 30.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 32.8°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Uruaçu: máxima 32.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.