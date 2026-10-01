A região Norte amanhece sob condições de tempo instável e úmido nesta sexta-feira (2). Entre as cidades com termômetros mais elevados, destaca-se Minaçu com máxima de 31,5°C, acompanhada por Montividiu do Norte e Trombas, que registram 31,2°C. Por outro lado, o dia começa mais ameno em Campinaçu e Niquelândia, cujas temperaturas mínimas previstas são de 21,6°C e 21,7°C, respectivamente.O índice médio de umidade para a área geográfica é de 69,96%, alcançando valores mais altos em Mozarlândia, com até 85,0%, e Nova Crixás, com 83,0%. Já a probabilidade média de chuva na região é de 37,5%, sendo que as maiores chances de precipitação se concentram em Minaçu e Mozarlândia, ambas com 65,0%, seguidas por Campinaçu, com 55,0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 30,0%Amaralina: máxima 29,2°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 25,0%Bonópolis: máxima 28,8°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Campinaçu: máxima 29,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 50,0%Campinorte: máxima 29,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 35,0%Campos Verdes: máxima 28,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 20,0%Crixás: máxima 27,3°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Estrela do Norte: máxima 29,7°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Formoso: máxima 30,8°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 45,0%Mara Rosa: máxima 28,9°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 35,0%Minaçu: máxima 31,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Montividiu do Norte: máxima 31,2°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Mozarlândia: máxima 26,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 15,0%Mundo Novo: máxima 28,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Mutunópolis: máxima 29,5°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 30,0%Niquelândia: máxima 29,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Nova Crixás: máxima 27,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 15,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 30,0%Novo Planalto: máxima 29,7°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Porangatu: máxima 30,3°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 30,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 30,0%São Miguel do Araguaia: máxima 28,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Trombas: máxima 31,2°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Uirapuru: máxima 28,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 20,0%Uruaçu: máxima 28,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.