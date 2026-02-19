A região Norte, nesta sexta-feira (20), apresenta grande chance de chuva como principal característica do tempo. As cidades mais quentes incluem São Miguel do Araguaia, com máxima de 28.3°C, Mundo Novo, com 28.1°C, e Nova Crixás, também com 28.1°C. Já as mais frias são Niquelândia, registrando mínima de 20.1°C, e Campinaçu, com 20.4°C.A umidade média na região será de 87.5%, com Estrela do Norte, Formoso e Mutunópolis registrando os maiores índices, todos com 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 73.27%, sendo mais elevada em Nova Crixás e Uirapuru, ambos com 95.0%, e em Bonópolis, com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 26.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Amaralina: máxima 26.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Bonópolis: máxima 27.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 90.0%Campinaçu: máxima 25.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Campinorte: máxima 25.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Campos Verdes: máxima 27.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 70.0%Crixás: máxima 27.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Estrela do Norte: máxima 26.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Formoso: máxima 25.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 90.0%Mara Rosa: máxima 25.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Minaçu: máxima 26.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Montividiu do Norte: máxima 26.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Mozarlândia: máxima 27.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Mundo Novo: máxima 28.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Mutunópolis: máxima 26.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Niquelândia: máxima 24.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 90.0%Nova Crixás: máxima 28.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 95.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Novo Planalto: máxima 27.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 26.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 90.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%São Miguel do Araguaia: máxima 28.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Trombas: máxima 25.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Uirapuru: máxima 27.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Uruaçu: máxima 25.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.