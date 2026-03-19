A região Norte terá uma grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (20), com o tempo caracterizado por alta probabilidade de precipitação em diversas localidades. As cidades mais quentes previstas são Mundo Novo com 29.4°C, Bonópolis com 29.3°C e São Miguel do Araguaia com 29.2°C. Já as mais frias serão Niquelândia, registrando 20.1°C, e Campinaçu, com 20.8°C.A umidade do tempo na região terá médias elevadas, com Niquelândia atingindo 94% e Mozarlândia e Mundo Novo com 93% de umidade. Quanto à probabilidade de chuva, as cidades de Novo Planalto e Porangatu apresentam os maiores índices, ambos com 70%, seguidas por Campinorte com 65%. Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 28.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Amaralina: máxima 28.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 29.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 26.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 27.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Campos Verdes: máxima 28.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Crixás: máxima 28.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 28.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 27.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 28.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 28.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 28.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Mundo Novo: máxima 29.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Mutunópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 26.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 29.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Novo Planalto: máxima 29.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 28.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 28.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 28.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 27.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.