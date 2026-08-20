A região Norte terá uma sexta-feira (21) marcada pelo calor intenso, com os termômetros alcançando marcas bastante elevadas. Entre os municípios que devem registrar os maiores índices do dia estão Novo Planalto, com máxima de 38,7°C, Bonópolis, que atinge 38,4°C, e Mundo Novo, com 38,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas no início do dia ocorrem em Uruaçu, onde os termômetros chegam a 19,5°C, e em Niquelândia, registrando 19,7°C.Em relação à umidade do ar, a média regional ficará em 32,88%, sendo que Uruaçu e Nova Crixás devem atingir os maiores índices, registrando 47,0% e 45,0%, respectivamente. Quanto à possibilidade de chuva, o tempo segue seco na maioria das localidades, com probabilidade média geral de apenas 0,1%, embora Uruaçu apresente a maior chance de precipitação do período, estimada em 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 37,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 37,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 38,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 35,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 35,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 37,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 37,0°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 37,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 37,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 36,2°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 35,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 37,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 37,1°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 38,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 37,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 36,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 37,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 38,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 37,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 36,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 36,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 37,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 37,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 37,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 36,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.