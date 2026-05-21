A região Norte, para sexta-feira, 22, apresenta um tempo de altas temperaturas. As cidades mais quentes incluem Novo Planalto com máxima de 34.0°C, Bonópolis com 33.7°C e Mundo Novo também com 33.7°C. As temperaturas mínimas serão de 18.7°C em Niquelândia e 20.0°C em Uruaçu.Em relação à umidade, a média regional fica em 52.37%, com Uruaçu apresentando os maiores índices, em torno de 71.0%, seguido por Niquelândia com 69.0%. A probabilidade de chuva na região é baixa, com média de 10.0%, e cidades como Bonópolis, Campinaçu e Campinorte também registram probabilidade de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 32.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 33.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 31.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 32.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 32.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 32.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 33.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 31.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 33.3°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 33.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 33.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 32.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 30.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 34.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 33.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 33.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 32.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 31.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.