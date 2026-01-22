A região Norte terá uma grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (23). O tempo será marcado por essa característica predominante, com as temperaturas mais altas registradas em São Miguel do Araguaia (28.6°C), Bonópolis (28.4°C) e Porangatu (28.2°C). Já as cidades com as menores temperaturas serão Niquelândia (19.9°C) e Mutunópolis (20.4°C).A umidade média na região será de 87.08%, com destaque para Bonópolis, Mundo Novo e Porangatu, que terão índices de 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região alcança 63.6%, e cidades como Campos Verdes, Estrela do Norte e Formoso apresentarão as maiores probabilidades de tempo com chuva, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Amaralina: máxima 26.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Bonópolis: máxima 28.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Campinaçu: máxima 26.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Campinorte: máxima 26.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Campos Verdes: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Crixás: máxima 27.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Estrela do Norte: máxima 26.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Formoso: máxima 27.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mara Rosa: máxima 26.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Minaçu: máxima 27.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Montividiu do Norte: máxima 27.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mozarlândia: máxima 27.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 28.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Mutunópolis: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Niquelândia: máxima 24.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Nova Crixás: máxima 28.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Porangatu: máxima 28.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Araguaia: máxima 28.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Trombas: máxima 27.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Uirapuru: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Uruaçu: máxima 26.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.