A região Norte terá tempo de temperaturas elevadas na sexta-feira (24). As cidades mais quentes incluem Mundo Novo com 33.6°C, Nova Crixás com 33.5°C e Mozarlândia com 33.3°C. As cidades com as menores mínimas são Niquelândia, registrando 20.3°C, e Uruaçu, com 20.4°C.A umidade na região Norte terá média de 56.9%, com Porangatu registrando os maiores índices de umidade durante a noite, chegando a 75.0%. A probabilidade de chuva para a região é baixa, com média de 6.35%. Cidades como Porangatu e São Miguel do Araguaia terão a maior probabilidade de chuva, alcançando 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 32.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 32.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 31.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 32.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 32.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 31.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 31.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 31.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 31.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 31.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 33.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 33.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mutunópolis: máxima 32.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 32.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 32.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Trombas: máxima 31.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 33.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 31.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.