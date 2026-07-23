A região Norte terá um dia de forte calor nesta sexta-feira (24), com os termômetros alcançando marcas elevadas em diversas localidades. O destaque de maior aquecimento fica para Mundo Novo, que deve atingir a máxima de 36,8°C, seguida de perto por Bonópolis e Novo Planalto, ambas com previsão de 36,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas ocorrem em Uruaçu, com mínima de 18,7°C, e Niquelândia, onde os termômetros marcam 19,1°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional é de 40,69%, sendo que os maiores índices se concentram em Uruaçu, com 58,0%, e Porangatu, com 54,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média para o dia é de apenas 5,96%, evidenciando o tempo predominantemente seco, embora municípios como Campinaçu, Campinorte e Campos Verdes apresentem a maior probabilidade de precipitação, estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 35,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Amaralina: máxima 35,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bonópolis: máxima 36,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campinaçu: máxima 32,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campinorte: máxima 34,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 35,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Crixás: máxima 35,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 35,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Formoso: máxima 35,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mara Rosa: máxima 34,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Minaçu: máxima 33,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Montividiu do Norte: máxima 35,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 36,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 36,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 35,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Niquelândia: máxima 34,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 36,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Novo Planalto: máxima 36,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Porangatu: máxima 35,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 35,9°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 35,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Uirapuru: máxima 36,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 34,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.