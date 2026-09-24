A região Norte terá um dia ensolarado e de calor bastante acentuado nesta sexta-feira (25). Entre os municípios em destaque, Mozarlândia deve atingir a máxima de 38,1°C, enquanto Mundo Novo e Nova Crixás devem alcançar 38,0°C. Já em relação às menores temperaturas, os índices mais baixos ocorrem em Niquelândia, com mínima de 21,9°C, e em Campinaçu, que registra 22,9°C.Em relação às condições do tempo, a umidade relativa média na região fica em torno de 50,33%, com Niquelândia registrando o maior índice ao alcançar 66,0%, seguida por Campinaçu com 63,0%. Já a probabilidade média de chuva para a data é baixa, estimada em 10,38%. Apesar disso, Bonópolis desponta com a maior chance de precipitação, registrando 20,0% de probabilidade, seguida por Campinaçu e Campinorte, ambas com 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 37,2°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Amaralina: máxima 36,2°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Bonópolis: máxima 37,5°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Campinaçu: máxima 32,9°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Campinorte: máxima 35,3°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Campos Verdes: máxima 37,3°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Crixás: máxima 37,0°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Estrela do Norte: máxima 36,2°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Formoso: máxima 36,0°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Mara Rosa: máxima 35,4°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Minaçu: máxima 34,4°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Montividiu do Norte: máxima 35,9°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Mozarlândia: máxima 38,1°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 38,0°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Mutunópolis: máxima 36,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Niquelândia: máxima 34,2°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Nova Crixás: máxima 38,0°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 37,2°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Novo Planalto: máxima 36,9°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Porangatu: máxima 36,2°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%São Miguel do Araguaia: máxima 36,8°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Trombas: máxima 36,0°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Uirapuru: máxima 37,4°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 35,5°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.