A região Norte terá uma grande chance de chuva para a sexta-feira (26), marcando o tempo na data. As cidades mais quentes incluem Campos Verdes, Santa Terezinha de Goiás e Nova Iguaçu de Goiás, todas com máxima de 33.7°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Campinaçu, com 21.0°C, e Mutunópolis, com 21.3°C.A umidade média na região será de 75.56%, com Mundo Novo e Nova Crixás registrando os maiores índices, ambos com 90%. A probabilidade média de chuva é de 22.9%, porém São Miguel do Araguaia e Crixás se destacam com 75% de chance de chuva, enquanto Mundo Novo apresenta 45%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Amaralina: máxima 32.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 32.4°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 31.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 33.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 32.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Estrela do Norte: máxima 32.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Formoso: máxima 32.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 32.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 32.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 32.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 32.5°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Mundo Novo: máxima 32.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Mutunópolis: máxima 31.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 33.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 32.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 31.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.6°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 32.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 33.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 33.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.