A região Norte terá altas temperaturas como característica principal do tempo para sexta-feira (26). As máximas médias na região atingem 32.27°C, com as cidades mais quentes sendo Mundo Novo e Novo Planalto, ambas com 33.5°C, seguidas por Bonópolis com 33.4°C. As mínimas do tempo serão mais amenas, com Niquelândia registrando 17.7°C e Uruaçu 17.8°C, destacando-se como as cidades mais frias.\nA umidade média na região ficará em 48.31%. As cidades com maior umidade são Uruaçu com 69.0% e Niquelândia com 63.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 6.63% para a região. As cidades com maior chance de chuva, embora ainda baixa, incluem Bonópolis, Campinaçu e Campinorte, todas com 10.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Norte:\nAlto Horizonte: máxima 32.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%