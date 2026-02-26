A região Norte terá uma grande chance de chuva nesta sexta-feira (27), caracterizando o tempo para o período. As cidades mais quentes incluem Mozarlândia, com máxima de 27.8°C, Nova Crixás, com 26.8°C, e Mundo Novo, com 26.7°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Campinaçu e Niquelândia, ambas com mínima de 20.2°C.A umidade média na região será de 93.54%. Cidades como Formoso, Santa Tereza de Goiás e Trombas podem apresentar umidade de até 99.0%. A probabilidade de chuva média é de 70.1%, com Formoso, Porangatu e Santa Tereza de Goiás registrando as maiores chances, de 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 25.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Amaralina: máxima 24.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Bonópolis: máxima 26.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Campinaçu: máxima 23.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Campinorte: máxima 25.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Campos Verdes: máxima 25.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Crixás: máxima 26.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Estrela do Norte: máxima 24.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Formoso: máxima 24.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 95.0% | umidade noite 99.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Mara Rosa: máxima 24.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Minaçu: máxima 24.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Montividiu do Norte: máxima 24.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 90.0%Mozarlândia: máxima 27.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mundo Novo: máxima 26.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 50.0%Mutunópolis: máxima 24.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Niquelândia: máxima 23.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Nova Crixás: máxima 26.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Novo Planalto: máxima 25.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Porangatu: máxima 24.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 99.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Araguaia: máxima 25.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Trombas: máxima 24.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 99.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Uirapuru: máxima 26.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Uruaçu: máxima 25.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.