A região Norte terá grande chance de chuva na sexta-feira (27). O tempo será marcado por essa característica, com as cidades mais quentes sendo Bonópolis e Minaçu, ambas com máxima de 30.6°C, e Campos Verdes com 30.5°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Niquelândia, com 19.4°C, e Campinaçu, com 20.0°C.A umidade média na região ficará em torno de 80.0%. Cidades como Novo Planalto podem atingir 93.0% de umidade, São Miguel do Araguaia 92.0% e Bonópolis 91.0%. A probabilidade de chuva é um ponto de atenção, com a média regional em 35.96%. As maiores probabilidades de chuva estão em Mozarlândia, com 80.0%, Bonópolis, com 70.0%, e Porangatu, com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Amaralina: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Bonópolis: máxima 30.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Campinaçu: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Campos Verdes: máxima 30.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Crixás: máxima 29.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Estrela do Norte: máxima 29.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Formoso: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Minaçu: máxima 30.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 30.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Mundo Novo: máxima 30.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Mutunópolis: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Niquelândia: máxima 29.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 30.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Novo Planalto: máxima 30.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Porangatu: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Trombas: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Uruaçu: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.