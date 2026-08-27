A região Norte terá um dia de calor bastante intenso nesta sexta-feira (28), com marcas térmicas elevadas em grande parte dos municípios. Os termômetros devem atingir os patamares mais altos em Mundo Novo, com máxima de 38,2°C, seguida por Mozarlândia, que alcança 38,0°C, e Nova Crixás, com 37,9°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do período devem ser registradas em Niquelândia, com 21,3°C, e em Uruaçu, onde os termômetros marcam 21,8°C.Em relação à umidade do ar, o índice médio na região deve ficar em 43,87%, com os maiores valores concentrados em Uruaçu, que atinge 59,0%, e Porangatu, com 58,0%. A probabilidade média de chuva é muito baixa, estimada em apenas 1,92% para o território, mas cidades como Campinaçu, Niquelândia e Novo Planalto apresentam uma chance ligeiramente maior, chegando a 10,0% de probabilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 36,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 36,1°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 37,2°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 33,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 35,3°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campos Verdes: máxima 36,8°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 36,8°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 36,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 35,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 35,3°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 34,7°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 36,2°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 38,0°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 38,2°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 36,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 36,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 37,9°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 36,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 37,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 36,2°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 36,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 36,8°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 36,0°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 37,1°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 35,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.