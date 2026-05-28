A região Norte terá tempo de altas temperaturas na sexta-feira (29), caracterizado por termômetros elevados. As cidades mais quentes incluem Novo Planalto, com máxima de 33.6°C, Mundo Novo, com 33.5°C, e Bonópolis, com 33.3°C. As menores temperaturas serão observadas em Niquelândia, com mínima de 17.1°C, e Campinaçu, com 19.3°C.A umidade média na região será de 56.42%, com Uruaçu apresentando uma umidade noturna de 77.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 9.33%. Cidades como Bonópolis, Campinaçu e Campinorte registram os maiores índices de probabilidade de chuva, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 32.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 33.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 29.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 30.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 32.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 32.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 32.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 32.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 31.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 32.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 32.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 33.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 32.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 30.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 32.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 33.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 32.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 32.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 32.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 30.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.