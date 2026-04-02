A região Norte terá uma grande chance de chuva nesta sexta-feira (3), caracterizando o tempo da data. As cidades mais quentes serão São Miguel do Araguaia com 29.9°C, Minaçu com 29.7°C e Mozarlândia com 29.6°C. Já as mais frias serão Niquelândia com 20.6°C e Campinaçu com 21.2°C.A umidade do tempo na região será elevada, com Uirapuru registrando até 93.0%, seguido por Mundo Novo e Novo Planalto com 92.0%. Quanto à probabilidade de chuva, o tempo indica índices elevados em Bonópolis com 95.0%, Mara Rosa com 90.0% e Uirapuru também com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Amaralina: máxima 28.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 29.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 95.0%Campinaçu: máxima 27.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Campinorte: máxima 28.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Campos Verdes: máxima 29.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Crixás: máxima 28.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Estrela do Norte: máxima 28.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 28.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 28.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Minaçu: máxima 29.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Montividiu do Norte: máxima 29.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Mozarlândia: máxima 29.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mundo Novo: máxima 29.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 85.0%Mutunópolis: máxima 28.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Niquelândia: máxima 27.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 29.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Novo Planalto: máxima 29.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 28.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Trombas: máxima 28.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 29.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Uruaçu: máxima 28.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.