A região Norte terá um tempo de temperaturas elevadas na sexta-feira (3). As cidades mais quentes incluem Mundo Novo com máxima de 32.9°C, Novo Planalto com 32.9°C e Bonópolis com 32.8°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais amenas serão Niquelândia, registrando 15.0°C, e Uruaçu, com 15.3°C.A umidade média na região será de 47.27%. Uruaçu terá uma umidade de até 70.0%, seguida por Niquelândia com 65.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 29%, com Mundo Novo apresentando a maior probabilidade de 10.0%, e São Miguel do Araguaia com 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 31.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 32.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 29.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 30.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 31.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 31.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 31.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 32.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 30.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 30.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 32.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 32.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 32.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 31.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 30.4°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 32.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 32.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 32.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 32.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 32.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 30.8°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.