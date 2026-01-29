A região Norte terá grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (30), como a principal característica do tempo. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Mozarlândia, com 32.9°C, seguida por Mundo Novo e Nova Crixás, ambas com 32.7°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Niquelândia, com 20.9°C, e Campinaçu, que terá 21.1°C.A umidade média na região será de 79.4%. Algumas cidades, como Estrela do Norte, Mara Rosa e Mutunópolis, podem apresentar umidade de até 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 54.3%, com cidades como Bonópolis, Campinaçu e Campinorte registrando probabilidades de até 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Amaralina: máxima 31.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Bonópolis: máxima 32.5°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Campinaçu: máxima 29.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Campinorte: máxima 31.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Campos Verdes: máxima 32.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Crixás: máxima 31.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 31.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Formoso: máxima 30.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Mara Rosa: máxima 31.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Minaçu: máxima 30.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Montividiu do Norte: máxima 30.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Mozarlândia: máxima 32.9°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 32.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 38.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Niquelândia: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Nova Crixás: máxima 32.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 38.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 32.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 30.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Uirapuru: máxima 32.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Uruaçu: máxima 31.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.