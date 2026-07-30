A região Norte enfrentará uma jornada de sol forte e calor intenso nesta sexta-feira (31). Entre os locais que devem registrar os maiores índices nos termômetros destacam-se Mundo Novo, com máxima de 37,5°C, Bonópolis, que alcança 37,2°C, e Novo Planalto, com 37,1°C. Já o início do dia terá um ambiente ligeiramente mais ameno em municípios como Niquelândia, onde a mínima prevista é de 18,9°C, e Uruaçu, com 19,5°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para a região será de 29,83%, com destaque para Uruaçu, que atinge 42,0%, e Porangatu, com 39,0%. A chance de precipitação é praticamente nula na maior parte do território, apresentando média regional de apenas 0,48%. Mundo Novo lidera as probabilidades de chuva com acanhados 10,0%, enquanto Bonópolis e Santa Tereza de Goiás registram chances de somente 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 36,1°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 35,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 37,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Campinaçu: máxima 32,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 34,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 36,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 36,0°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 35,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 35,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 34,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 30,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 33,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 35,8°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 30,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 36,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 37,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 36,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 33,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 37,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 37,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 36,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 36,3°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 35,8°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 30,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 36,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 34,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.