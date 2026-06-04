A região Norte terá um tempo com temperaturas variando na sexta-feira (5). As máximas podem chegar a 32.8°C em Novo Planalto, 32.6°C em Bonópolis e 32.6°C em Mundo Novo. Por outro lado, as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Niquelândia, com 14.3°C, e Uruaçu, com 16.0°C.A umidade média na região ficará em 47.23%. A cidade de Uruaçu apresenta os maiores índices de umidade noturna, atingindo 67.0%. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional é de 4.33%. Cidades como Campinorte, Mozarlândia e Mutunópolis são as que indicam maior chance de tempo chuvoso, com 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 31.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Bonópolis: máxima 32.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campinaçu: máxima 28.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campinorte: máxima 29.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 31.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Crixás: máxima 31.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Estrela do Norte: máxima 31.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Formoso: máxima 31.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 30.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Minaçu: máxima 30.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 32.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 32.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 32.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mutunópolis: máxima 31.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 29.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 32.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 32.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Porangatu: máxima 31.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Trombas: máxima 31.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 31.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Uruaçu: máxima 30.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.