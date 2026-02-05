A região Norte terá grande chance de chuva na sexta-feira (6), principal característica do tempo para o dia. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Porangatu e Santa Tereza de Goiás, ambas com 31.9°C, e em Formoso, com 31.4°C. As cidades com as menores temperaturas mínimas serão Niquelândia, registrando 21.4°C, e Campinaçu, com 21.5°C.A umidade média na região será de 82.48%, com cidades como Campos Verdes, Santa Terezinha de Goiás e Nova Iguaçu de Goiás alcançando 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 59.4%, sendo Crixás a cidade com a maior probabilidade, 85.0%, seguida por Bonópolis e Campinaçu, ambas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Amaralina: máxima 30.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Bonópolis: máxima 30.7°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Campinaçu: máxima 30.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Campinorte: máxima 28.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Campos Verdes: máxima 29.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Crixás: máxima 28.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 30.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Formoso: máxima 31.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 30.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Minaçu: máxima 30.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Montividiu do Norte: máxima 31.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 29.1°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Mundo Novo: máxima 29.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 29.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Niquelândia: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Nova Crixás: máxima 29.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 31.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.1°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 31.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 29.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Uruaçu: máxima 28.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.