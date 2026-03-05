A região Norte apresenta grande chance de chuva para a sexta-feira (6), indicando um tempo instável. As cidades mais quentes deverão ser Mundo Novo, com máxima de 27.7°C, Novo Planalto, com 27.6°C, e São Miguel do Araguaia, registrando 27.3°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Niquelândia, com mínima de 20.3°C, e Campinaçu, que terá mínima de 20.8°C.A umidade do tempo permanecerá elevada na região, com média de 91.13%, sendo Niquelândia a cidade com maior umidade, atingindo 97.0%. As probabilidades de chuva também são significativas, com média de 55.29%, e cidades como Campinorte, Campos Verdes e Uruaçu podem ter até 95.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 26.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Amaralina: máxima 26.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Bonópolis: máxima 27.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Campinaçu: máxima 24.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Campinorte: máxima 26.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Campos Verdes: máxima 26.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Crixás: máxima 26.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Estrela do Norte: máxima 26.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Formoso: máxima 25.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Mara Rosa: máxima 25.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Minaçu: máxima 25.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Montividiu do Norte: máxima 26.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Mozarlândia: máxima 27.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Mundo Novo: máxima 27.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Mutunópolis: máxima 26.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Niquelândia: máxima 25.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Nova Crixás: máxima 27.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Novo Planalto: máxima 27.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Porangatu: máxima 26.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Araguaia: máxima 27.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Trombas: máxima 25.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Uirapuru: máxima 26.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%Uruaçu: máxima 25.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.