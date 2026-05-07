A região Norte terá um tempo com temperaturas variadas nesta sexta-feira (8). As temperaturas máximas médias na região ficarão em torno de 32.06°C, enquanto as mínimas médias serão de 20.97°C. Entre as cidades mais quentes, destacam-se Mozarlândia, com máxima de 32.9°C, Mundo Novo, com 32.7°C, e Santa Terezinha de Goiás, também com 32.7°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Niquelândia, com 18.6°C, e Uruaçu, com 19.9°C.Em relação à umidade do tempo, a média regional será de 68.15%. Porangatu registrará uma das maiores umidades, chegando a 86.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média para a região é de 4.33%. As maiores probabilidades de chuva estão em Mundo Novo, com 25.0%, e em Campinaçu e Campinorte, ambas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 32.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 32.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 31.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 32.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 32.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 32.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 32.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 31.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 31.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Montividiu do Norte: máxima 32.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 32.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 32.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 32.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 31.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 32.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 32.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 32.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 31.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 32.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 31.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.