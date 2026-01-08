A região Norte, na sexta-feira (9), terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As temperaturas mais altas são esperadas em Mozarlândia, com 32.9°C, Mundo Novo, com 32.7°C, e Nova Crixás, também com 32.7°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Niquelândia, com 20.8°C, e Campinaçu, com 20.9°C.A umidade média na região será de 72.12%, com cidades como Mundo Novo, São Miguel do Araguaia e Nova Crixás alcançando 85.0%. A probabilidade média de chuva é de 30.9%, mas algumas localidades se destacam com índices de 70.0%, incluindo Campos Verdes, Mozarlândia e Santa Terezinha de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 30.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 31.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 30.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 30.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 31.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 31.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Estrela do Norte: máxima 30.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 31.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 30.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 31.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 32.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Mundo Novo: máxima 32.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Mutunópolis: máxima 29.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 32.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 31.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 31.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 31.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 30.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.