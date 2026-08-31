A região Norte experimentará um dia de calor muito forte nesta terça-feira (1), com marcas térmicas elevadas em praticamente todas as localidades. O pico do aquecimento deve ocorrer em Mundo Novo, onde a máxima atinge 39,5°C, seguida de perto por Bonópolis, com 39,1°C, e Nova Crixás, que deve registrar 39,0°C. No outro extremo, os menores índices de temperatura mínima no início do dia serão observados em Niquelândia, com 21,0°C, e Porangatu, com 21,3°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 39,58% ao longo do período, sendo que os maiores índices de umidade se concentram em Mozarlândia, que atinge 59,0%, e Nova Crixás, com 53,0%. Em relação às chuvas, a possibilidade média de precipitação é bastante baixa, de apenas 3,08%, embora Mozarlândia apresente a maior probabilidade de chuva do dia, estimada em 15,0%, seguida por Bonópolis e Campinorte, ambas com 10,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 38,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Amaralina: máxima 38,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Bonópolis: máxima 39,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campinaçu: máxima 35,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 37,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 38,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Crixás: máxima 37,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Estrela do Norte: máxima 38,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Formoso: máxima 37,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 37,2°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 37,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 38,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 38,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Mundo Novo: máxima 39,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 38,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Niquelândia: máxima 36,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 39,0°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 38,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Novo Planalto: máxima 38,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Porangatu: máxima 38,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 38,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,5°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Araguaia: máxima 38,6°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Trombas: máxima 37,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 38,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 37,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.