A região Norte terá uma grande chance de chuva amanhã, terça-feira (10), marcando a principal característica do tempo. As cidades mais quentes da região serão Minaçu, com máxima de 28.1°C, Montividiu do Norte, com 27.8°C, e Alto Horizonte, com 27.7°C. Já as mais frias serão Niquelândia, com mínima de 19.8°C, e Campinaçu, com 20.2°C.A umidade média na região ficará em 88.87%, com Bonópolis, Estrela do Norte e Mundo Novo apresentando as maiores umidades, atingindo 97.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é de 49.52%, mas cidades como Bonópolis, Campinaçu e Campos Verdes destacam-se com 95.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Amaralina: máxima 27.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 27.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 25.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 27.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Crixás: máxima 26.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Estrela do Norte: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Formoso: máxima 27.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Mara Rosa: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Minaçu: máxima 28.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Montividiu do Norte: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Mozarlândia: máxima 25.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Mundo Novo: máxima 26.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Mutunópolis: máxima 27.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Niquelândia: máxima 26.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 26.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Novo Planalto: máxima 27.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 27.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 26.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 27.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Uirapuru: máxima 26.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 27.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.