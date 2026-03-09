A região Norte será marcada por uma grande chance de chuva nesta terça-feira (10), caracterizando o tempo. As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, com máxima de 32.1°C, Mozarlândia, com 32.0°C, e Novo Planalto, também com 32.0°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Niquelândia, com 20.8°C, e Campinaçu, com 21.8°C.Em relação à umidade e à probabilidade de chuva, a umidade média na região ficará em 79.71%, e a probabilidade de chuva média em 31.83%. Campinorte, Estrela do Norte e Mara Rosa destacam-se com as maiores probabilidades de chuva, atingindo 65.0%. Quanto à umidade, Niquelândia, Uruaçu e Nova Crixás apresentarão os índices mais elevados, chegando a 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 31.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 31.9°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 29.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 31.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 31.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 31.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 31.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 31.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 30.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 31.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 32.0°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Mundo Novo: máxima 32.1°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 38.0°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Mutunópolis: máxima 31.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 29.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 32.0°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 32.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 31.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.8°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 31.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 31.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 30.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.