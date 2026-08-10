A região Norte terá um dia de calor intenso nesta terça-feira (11), apresentando termômetros bastante elevados em diversas localidades. O calor se sobressai especialmente em Mundo Novo, que deve registrar a máxima mais expressiva de 38,6°C, seguida de perto por Mozarlândia, com 38,4°C, e Bonópolis, com 38,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas do dia devem ser registradas em Niquelândia, onde a mínima chega a 19,2°C, e em Uruaçu, com mínima de 20,0°C.O tempo seco predomina na região, que apresenta uma média de umidade relativa do ar de 29,27%, tendo os índices mais altos concentrados em Niquelândia, com até 46,0%, e Uruaçu, com 45,0%. A chance de chuva é muito reduzida, com probabilidade média regional de 0,67%, sendo que Mundo Novo lidera esse indicador com apenas 10,0% de possibilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 37,4°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 36,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 38,3°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 33,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 35,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 37,6°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 37,5°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 36,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 36,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 35,8°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 34,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 37,0°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 20,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 38,4°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 30,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mundo Novo: máxima 38,6°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 37,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 34,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Crixás: máxima 38,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 37,4°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 38,1°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 37,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 37,4°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 37,0°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 20,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 38,0°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 35,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.