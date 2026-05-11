A região Norte terá tempo quente amanhã, terça-feira (12), com temperaturas elevadas. As cidades mais quentes serão Novo Planalto, registrando 34.8°C, Mundo Novo com 34.4°C e Porangatu com 34.4°C. As temperaturas mais amenas serão observadas em Mozarlândia, com mínima de 19.1°C, e Niquelândia, que terá 19.5°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 58.21%, com Uruaçu apresentando os maiores índices de umidade noturna em 76.0%. A probabilidade de chuva será baixa, com a média regional em 10.96%. Uirapuru terá a maior probabilidade de chuva durante o dia, com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 33.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 34.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 31.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 32.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 33.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 33.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 33.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 33.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 32.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 34.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 33.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 34.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 32.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 34.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 34.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 33.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 34.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 32.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.