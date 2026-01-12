A região Norte terá como principal característica do tempo, para a terça-feira (13), a grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Bonópolis, com máxima de 34.2°C, Porangatu, com 33.5°C, e Santa Tereza de Goiás, também com 33.5°C. Já as cidades mais frias serão Campinaçu, com mínima de 20.6°C, e Niquelândia, com 20.7°C.A umidade média na região ficará em 74.18%, com São Miguel do Araguaia registrando a maior umidade, chegando a 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 50.9%, mas algumas localidades como Bonópolis, Formoso e Minaçu apresentam as maiores chances de ocorrência, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Amaralina: máxima 31.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Bonópolis: máxima 34.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 38.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Campinaçu: máxima 30.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Campinorte: máxima 32.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 33.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Crixás: máxima 32.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Estrela do Norte: máxima 31.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Formoso: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 31.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Minaçu: máxima 32.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Montividiu do Norte: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 31.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Mundo Novo: máxima 32.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mutunópolis: máxima 30.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Niquelândia: máxima 31.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Nova Crixás: máxima 32.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Porangatu: máxima 33.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Trombas: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 33.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Uruaçu: máxima 32.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.