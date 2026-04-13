A região Norte para terça-feira (14) terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas. As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, com máxima de 32.2°C, Bonópolis, com 31.8°C, e Mozarlândia, também com 31.8°C. Já as mais frias serão Niquelândia, com mínima de 20.1°C, e Campinaçu, com 21.1°C.A umidade relativa do ar apresentará índices elevados, com destaque para Trombas, que pode atingir 84.0%. Outras cidades com alta umidade incluem Formoso e Porangatu, ambas com 83.0%. Quanto às chances de chuva, a maior probabilidade será em Amaralina, com 55.0%. Bonópolis e Estrela do Norte também registram probabilidades de 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Amaralina: máxima 30.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Bonópolis: máxima 31.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Campos Verdes: máxima 31.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 31.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Estrela do Norte: máxima 30.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Formoso: máxima 30.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 29.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 30.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 30.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Mozarlândia: máxima 31.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 32.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mutunópolis: máxima 30.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Niquelândia: máxima 28.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 31.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Novo Planalto: máxima 31.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Porangatu: máxima 30.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Trombas: máxima 30.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Uirapuru: máxima 31.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Uruaçu: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.