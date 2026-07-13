A região Norte, nesta terça-feira (14), terá uma jornada marcada por sol firme e marcas térmicas elevadas em praticamente todas as localidades. O calor será mais acentuado em Mundo Novo, que deve registrar a máxima de 35,4°C, seguida por Bonópolis e Novo Planalto, que chegam aos 35,3°C. No outro extremo, os termômetros mais baixos no início do dia serão observados em Niquelândia, com mínima de 18,5°C, e em Uruaçu, com 19,6°C.O índice médio de umidade do ar na região deve ficar em torno de 48,77%, com os maiores percentuais concentrados em Porangatu, atingindo 63,0%, e em Novo Planalto, com 62,0%. Com relação à possibilidade de chuva, a probabilidade média na região é de apenas 0,96%, mas municípios como Estrela do Norte, Minaçu e Nova Crixás podem registrar uma chance de precipitação de até 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 34,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 35,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 31,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 33,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 34,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 34,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 34,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 34,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 33,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 32,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 34,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mozarlândia: máxima 34,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 35,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 34,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 33,2°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 34,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 35,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 34,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 34,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 34,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 34,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 33,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.