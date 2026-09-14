A região Norte enfrentará um dia de calor muito intenso nesta terça-feira (15), com marcas térmicas elevadas em praticamente todas as localidades. As tardes prometem ser bastante quentes, especialmente em Bonópolis, que deve atingir máxima de 39,5°C, seguida de perto por Mundo Novo, com 39,4°C, e Novo Planalto, com 39,2°C. Já as menores marcas de temperatura devem ocorrer em Niquelândia, que registra mínima de 22,5°C, e em Uruaçu, com 23,5°C.O tempo seco predominará no período, com a umidade relativa média estimada em 44,75%. Os maiores índices de umidade devem ser registrados em Niquelândia, alcançando 60,0%, além de Formoso e Porangatu, ambos com 58,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média na região é muito baixa, de apenas 5,38%, embora Niquelândia desponte com a maior possibilidade de precipitação, registrando 20,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 38,3°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Amaralina: máxima 37,9°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bonópolis: máxima 39,5°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 40,5°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campinaçu: máxima 34,8°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Campinorte: máxima 36,8°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campos Verdes: máxima 38,5°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Crixás: máxima 37,9°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 37,9°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Formoso: máxima 37,9°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mara Rosa: máxima 36,8°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 36,3°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Montividiu do Norte: máxima 37,8°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Mozarlândia: máxima 38,5°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 39,4°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 40,8°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mutunópolis: máxima 38,1°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Niquelândia: máxima 35,9°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Nova Crixás: máxima 38,9°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 38,3°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Novo Planalto: máxima 39,2°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 40,4°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Porangatu: máxima 38,4°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 38,0°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,4°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 39,0°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 37,7°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Uirapuru: máxima 38,8°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 37,0°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.