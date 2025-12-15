A região Norte terá uma grande chance de chuva na terça-feira, 16. As cidades mais quentes incluem Mozarlândia com máxima de 29.3°C, São Miguel do Araguaia com 28.9°C e Bonópolis com 28.6°C. Já as mais frias serão Niquelândia, com mínima de 21.3°C, e Campinaçu, com 21.6°C.A umidade média na região é de 87.68%, com cidades como Bonópolis, Campinaçu e Campos Verdes podendo registrar 94.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 50.0%, sendo Bonópolis, Campinaçu e Campinorte as cidades com as maiores chances de ocorrência de chuva, atingindo 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 26.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Amaralina: máxima 26.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Bonópolis: máxima 28.6°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 25.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 27.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 28.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Crixás: máxima 27.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Estrela do Norte: máxima 26.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Formoso: máxima 27.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 26.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Minaçu: máxima 27.1°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 27.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 29.3°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Mundo Novo: máxima 28.2°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mutunópolis: máxima 26.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Niquelândia: máxima 26.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 28.2°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Porangatu: máxima 28.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Araguaia: máxima 28.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 27.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 28.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Uruaçu: máxima 27.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.