A região Norte terá um tempo de altas temperaturas na terça-feira (16), com a sensação térmica média superando os 35°C. As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas incluem Mundo Novo, com 34.6°C, Novo Planalto, com 34.5°C, e Bonópolis, registrando 34.3°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Niquelândia, com 19.2°C, e Uruaçu, com 20.7°C.A umidade média na região será de 61.04%, com Uruaçu atingindo até 77.0%. A probabilidade média de chuva é de 7.98%, sendo Campinaçu, Minaçu e Santa Tereza de Goiás as cidades com maiores índices, todas com 25.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 33.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Bonópolis: máxima 34.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 31.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 32.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 33.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Crixás: máxima 33.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 33.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Formoso: máxima 33.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 33.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Minaçu: máxima 32.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 34.0°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 33.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 34.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 32.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 34.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 34.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 34.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 33.8°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 34.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Uruaçu: máxima 32.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.