A região Norte para esta terça-feira, dia 17, apresenta grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Mundo Novo, com 32.8°C, Campos Verdes, atingindo 32.7°C, e Bonópolis, com máxima de 32.6°C. Já as menores temperaturas do tempo serão registradas em Niquelândia, marcando 20.6°C, e Campinaçu, com 20.9°C.A umidade média na região será de 72.08%, com destaque para Formoso, Santa Tereza de Goiás e Montividiu do Norte, que registram 89.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 23.46%, porém Trombas tem a maior probabilidade com 65.0%, seguida por Niquelândia e Montividiu do Norte, ambas com 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Amaralina: máxima 32.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 32.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Campinaçu: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Campinorte: máxima 32.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 32.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Crixás: máxima 32.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Estrela do Norte: máxima 31.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Formoso: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Mara Rosa: máxima 31.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Minaçu: máxima 32.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Montividiu do Norte: máxima 31.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Mozarlândia: máxima 32.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Mundo Novo: máxima 32.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Mutunópolis: máxima 32.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Niquelândia: máxima 31.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 60.0%Nova Crixás: máxima 32.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Novo Planalto: máxima 32.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Porangatu: máxima 32.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Trombas: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Uirapuru: máxima 32.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Uruaçu: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.