A região Norte, para terça-feira (17), apresenta grande chance de chuva. As temperaturas máximas mais altas serão observadas em Minaçu com 28.6°C, Mozarlândia com 28.5°C e Mundo Novo com 28.5°C. Já as mínimas mais baixas serão em Niquelândia com 20.2°C e Campinaçu com 21.0°C.A umidade média na região será de 87.1%, com os maiores índices em Estrela do Norte, Mutunópolis e Niquelândia, todos com 95.0%. A probabilidade média de chuva alcança 63.27%, sendo que Campinorte, Formoso e Alto Horizonte destacam-se com 95.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 27.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Amaralina: máxima 27.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 27.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 80.0%Campinaçu: máxima 26.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Campinorte: máxima 27.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 28.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Crixás: máxima 27.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Estrela do Norte: máxima 27.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Formoso: máxima 27.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Mara Rosa: máxima 26.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 28.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Montividiu do Norte: máxima 27.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Mozarlândia: máxima 28.5°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Mundo Novo: máxima 28.5°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mutunópolis: máxima 27.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 45.0%Niquelândia: máxima 26.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Nova Crixás: máxima 28.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Novo Planalto: máxima 28.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 70.0%Porangatu: máxima 28.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%São Miguel do Araguaia: máxima 27.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 90.0%Trombas: máxima 27.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 27.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Uruaçu: máxima 27.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.