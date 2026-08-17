A região Norte deve registrar marcas térmicas bastante elevadas ao longo de terça-feira (18), impulsionada por um forte calor que eleva os termômetros locais. O pico do aquecimento deve ocorrer em Mundo Novo, com máxima de 36,8°C, seguida por Bonópolis e Nova Crixás, que atingem 36,5°C. Por outro lado, os momentos mais amenos do dia serão registrados em Niquelândia, com mínima de 19,4°C, e Uruaçu, que apresenta 19,5°C.O tempo firme se reflete em índices de umidade relativa do ar que apresentam média regional de 38,13%, sendo que Uruaçu e Niquelândia se destacam com os maiores valores de 54,0% e 51,0%, respectivamente. A probabilidade média de chuva é de apenas 5,0% para a região, mantendo a perspectiva de poucas nuvens, embora localidades como Bonópolis, Campinaçu e Formoso alcancem uma chance ligeiramente superior, estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 35,4°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Amaralina: máxima 35,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bonópolis: máxima 36,5°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campinaçu: máxima 32,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campinorte: máxima 33,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 35,4°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Crixás: máxima 35,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 35,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 35,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mara Rosa: máxima 34,2°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 33,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Montividiu do Norte: máxima 35,0°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 36,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mundo Novo: máxima 36,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mutunópolis: máxima 35,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Niquelândia: máxima 33,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Crixás: máxima 36,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Novo Planalto: máxima 36,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Porangatu: máxima 35,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 35,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Trombas: máxima 35,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 35,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 33,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.