A região Norte para a terça-feira (19) terá tempo marcado por altas temperaturas. As cidades mais quentes incluem Novo Planalto, com máxima de 34.8°C, Porangatu e Montividiu do Norte, ambas com 34.6°C. As mínimas mais baixas serão de 19.0°C em Niquelândia e 20.1°C em Formoso.A umidade média na região será de 61.35%. As cidades com maior umidade são Mundo Novo, Novo Planalto e Nova Crixás, todas com 79.0%. A probabilidade média de chuva é de 8.65%, com os maiores índices em Mozarlândia e Mundo Novo, ambas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 34.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 34.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 31.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 33.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 34.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 33.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 34.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 34.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 33.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 33.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 34.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 33.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 34.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Niquelândia: máxima 33.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 34.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Porangatu: máxima 34.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Trombas: máxima 34.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 34.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 33.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.