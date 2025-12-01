A região Norte terá tempo com grande chance de chuva para terça-feira (2). As temperaturas máximas alcançarão 32.0°C em Mundo Novo e Nova Crixás, e 31.9°C em Mozarlândia. Já as mínimas devem ser de 20.6°C em Niquelândia e 20.8°C em Campinaçu.A umidade média na região será de 80.76%. Campinaçu se destaca com 94.0% de umidade, seguido por Niquelândia com 93.0% e Minaçu com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 62.2%, com Bonópolis, Campinaçu e Campinorte registrando os maiores índices, todos com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Amaralina: máxima 29.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Bonópolis: máxima 31.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Campinaçu: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Campinorte: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Campos Verdes: máxima 31.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Crixás: máxima 30.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 29.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Formoso: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 29.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Minaçu: máxima 27.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Montividiu do Norte: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 31.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 32.0°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 29.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Niquelândia: máxima 27.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Nova Crixás: máxima 32.0°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 30.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 31.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Uruaçu: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.