A região Norte apresentará altas temperaturas amanhã, terça-feira (2). O tempo indicará que a cidade mais quente será Novo Planalto, com 34.2°C, seguida por Mundo Novo, com 34.1°C, e Bonópolis, com 33.9°C. As temperaturas mais amenas serão sentidas em Niquelândia, com mínima de 18.6°C, e Uruaçu, com 19.8°C.\nO tempo ainda contará com umidade média em torno de 53.63%, sendo Niquelândia e Uruaçu as cidades com os maiores índices de umidade, ambos com 71.0%, seguidas por Porangatu, com 67.0%. A probabilidade de chuva é baixa na região, com média de 10.67%, mas Santa Tereza de Goiás apresenta a maior probabilidade, de 35.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Norte:\nAlto Horizonte: máxima 33.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%