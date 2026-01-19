A região Norte apresenta grande chance de chuva no tempo para terça-feira (20). As cidades mais quentes para o dia serão São Miguel do Araguaia com máxima de 28.1°C, Bonópolis com 27.9°C e Campos Verdes com 27.6°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Campinaçu, com 19.7°C, e Niquelândia, com 20.3°C.A umidade média na região é de 90.1%, sendo que as cidades com os maiores índices, como Campinaçu, Estrela do Norte e Formoso, registram 93.0%. A probabilidade média de chuva alcança 69.4%, com Niquelândia apresentando a maior probabilidade de 85.0%, seguida por Bonópolis e Campinaçu, ambas com 75.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 24.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Amaralina: máxima 25.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Bonópolis: máxima 27.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Campinaçu: máxima 23.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Campinorte: máxima 26.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Campos Verdes: máxima 27.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Crixás: máxima 26.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 25.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Formoso: máxima 25.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 25.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Minaçu: máxima 24.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Montividiu do Norte: máxima 25.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 27.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 27.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 24.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Niquelândia: máxima 24.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Nova Crixás: máxima 27.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Porangatu: máxima 26.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%São Miguel do Araguaia: máxima 28.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 25.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 27.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Uruaçu: máxima 26.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.