A região Norte terá um tempo predominantemente de altas temperaturas para a terça-feira (21). A característica selecionada para o tempo é de altas temperaturas, com Mundo Novo registrando máxima de 32.8°C, Nova Crixás com 32.6°C e Mozarlândia com 32.4°C. As cidades com as temperaturas mais baixas são Niquelândia, com mínima de 20.4°C, e Campinaçu, com mínima de 21.2°C.Em relação à umidade do ar, a média regional será de 63.73%. Mozarlândia e Novo Planalto apresentarão os maiores índices, com 77.0%, seguidas por Bonópolis, com 76.0%. A probabilidade média de chuva na região será de apenas 3.75%, com Novo Planalto registrando a maior probabilidade, de 25.0%, e Mara Rosa e Mozarlândia com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Amaralina: máxima 31.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Bonópolis: máxima 32.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 31.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 32.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 31.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Estrela do Norte: máxima 31.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 31.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 31.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 32.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 31.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 32.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 32.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 31.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 32.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Novo Planalto: máxima 31.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 31.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 32.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 31.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.