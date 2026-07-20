A região Norte terá um dia de sol firme e calor intenso nesta terça-feira (21), com as temperaturas máximas alcançando a média de 33,25°C. Entre os municípios mais quentes, Mundo Novo lidera com máxima de 34,7°C, seguido de perto por Nova Crixás, com 34,5°C, e Bonópolis, com 34,4°C. Já as temperaturas mínimas registram média de 18,68°C, tendo Uruaçu e Niquelândia como os destaques mais frescos, marcando 16,4°C e 16,6°C, respectivamente.Em relação à umidade relativa do ar, a média prevista para a região é de 45,1%, com os maiores índices concentrados em Porangatu, com até 63,0%, e em Uruaçu, com 62,0%. A probabilidade de chuva permanece zerada em todo o Norte, mantendo a taxa média de precipitação em 0,0%, como é o caso das cidades de Bonópolis, Campinaçu e Campinorte.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 33,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 34,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 30,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 32,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 33,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 33,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 33,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 33,0°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 32,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 31,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 33,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 34,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 34,7°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 33,5°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 32,1°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 34,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 34,4°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 33,4°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 33,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 33,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 34,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 32,2°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.